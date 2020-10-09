Странная деталь на снимке из 1900 года смутила юзеров

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователь сети на одном из форумов опубликовал черно-белый кадр из начала 20 века и напугал юзеров. Внимание на фото обратило издание Daily Mail.

Отмечается, что снимок был сделан в ирландском городе Белфаст. На нем запечатлены 15 работниц льняной фабрики, которые сидят перед камерой со сложенными руками, однако самые внимательные заметили одну деталь и испугались.

Фото DailyMail

На плече одной из женщин лежит одинокая рука. Многие сразу предположили, что она принадлежит коллеги девушки, но та сидит позади со скрещенными конечностями. Этот факт добавил снимку еще больше мистики, а многие юзеры не смогли спокойно уснуть и начали верить в сверхъестественное. -0-