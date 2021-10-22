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Калейдоскоп
22 октября 2021, 08:55

"Странная и красивая": новая фотосессия Майли Сайрус впечатлила и повеселила Instagram

Майли Сайрус. Фото из Instagram
Майли Сайрус. Фото из Instagram

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Майли Сайрс представила недавно в Instagram кадры, которые привлекли внимание фанатов.

Артистка приняла участие в новой фотосессии, которая получилось забавной и привлекательной. Майли Сайрус в своей классической манере начала развлекаться перед камерой, а ее образ удачно дополняли темно-синие обтягивающие штаны в горошек, такие же перчатки и майка.

Образ певицы получился запоминающимся и красивым, что не могли не отметить пользователи сети. "Выглядишь потрясно", "Как всегда шикарна", "Странная и красивая", - написали поклонники Майли Сайрус в комментариях. Неудивительно, что пост быстро собрал миллионы лайков. -0-

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