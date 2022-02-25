Странная и забавная реакция кота на звук гитары развеселит многих (Видео)

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно женщина из США записала на видео уморительный момент, который пришелся по вкусу пользователям сети.

Американка рассказала, что ее муж увлекается игрой на гитаре. Как-то вечером он решил исполнить для супруги новую песню. Мужчина достал инструмент и оставил кейс для него на полу. В этот момент рядом оказался котик, который намеревался разместиться в необычной коробке, однако тут пара обратила внимание на забавную странность.

Каждый звук гитары вызывал у котика подрагивания всего тела. Интересная реакция повеселила хозяев, а после и огромное число юзеров.-0-

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