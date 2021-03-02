Странное фото котика вызвало бурное обсуждение в сети

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit один из пользователей опубликовал любопытный кадр, который привлек внимание людей.

На снимке был запечатлен котик, однако с ним явно что-то было не так. По фото создается впечатление, что туловище и голова животного живут отдельно друг от друга. Это немного насторожило юзеров, однако позже все встало на свои места.

С объяснением в комментариях пришел автор снимка и пояснил, что, разумеется, в кадре две кошки, просто ракурс создает такую любопытную оптическую иллюзию. Пользователи вздохнули с облегчением, а также поспешили оставить посту десятки тысяч лайков. -0-