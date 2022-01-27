Странное поведение пса помогло спасти жизнь новорожденной девочке

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Странное поведение пса ночью помогло предотвратить трагедию. Об этом рассказала в Twitter хозяйка собаки.

Пара из США мирно спала в комнате, когда по дому принялся носиться их пес по кличке Генри. Собака не только лаяла, но и всеми силами пыталась попасть в детскую комнату, где спала новорожденная девочка.

Сначала странное поведение питомца вызвало негодование хозяев. Однако, когда они зашли в детскую, заметили, что малышка не дышит. Оказалось, что своим поведением пес хотел позвать в комнату, чтобы спасти младенца.

Супруги немедленно вызвали бригаду медиков, которым удалось спасти девочку. Сейчас малышка вместе с мамой находится в больнице. Пес же стал героем в сети, получив массу хвалебных комментариев. А самые активные пользователи начали делиться своими историями, когда животные помогали спасти хозяев.-0-

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