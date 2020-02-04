Странное совместное фото Дарьи Мороз с дочерью стало предметом обсуждения в сети

Дарья Мороз. Фото из Instagram
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актрис а Дарья Морозова опубликовала новый снимок в Instagram и привлекла внимание сети.
Артистка предстала перед подписчиками со своей 9-летней дочерью в странной композиции.
Многие из фолловеров посчитали снимок слегка жутковатым, однако идею Дарьи Морозовой для фотосессии они оценили. В подписи к посту актриса задалась вопросом: "Дочь-в школуМама-на репетицию. Кто придумал делать это все с утра??"
В комментариях предположили, что за всем этим стоят "жаворонки, которым не спится". -0-