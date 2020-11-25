Странности в банкетном зале заставили всех работников поверить в призраков (Видео)

Фото WallBox
25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit появился ролик, который привлек внимание пользователей сети.
Юзер поделился кадрами с камер видеонаблюдения в одном из банкетных залов, где работал его коллега. Этот ролик не вызвал бы такого ажиотажа, если бы одна деталь не заставила поверить всех в присутствие призраков.
So we have someone who worked here that said after a wedding she saw a little boy running across the room followed by chills. She doesn't like talking about it. A year or so later this happened. As you can see the doors In front and at the top of the screen. Thoughts/questions? from r/Ghosts
В какой-то момент внутри помещения одновременно распахиваются все двери в помещении. Рядом с ними никого нет, а о сквозняке не идет речь, ведь он не способен на такое. Кроме этого, пользователь подчеркнул, что двери открываются вручную и не оснащены какой-либо автоматикой. -0-