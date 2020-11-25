Странности в банкетном зале заставили всех работников поверить в призраков (Видео)

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit появился ролик, который привлек внимание пользователей сети.

Юзер поделился кадрами с камер видеонаблюдения в одном из банкетных залов, где работал его коллега. Этот ролик не вызвал бы такого ажиотажа, если бы одна деталь не заставила поверить всех в присутствие призраков.

В какой-то момент внутри помещения одновременно распахиваются все двери в помещении. Рядом с ними никого нет, а о сквозняке не идет речь, ведь он не способен на такое. Кроме этого, пользователь подчеркнул, что двери открываются вручную и не оснащены какой-либо автоматикой. -0-