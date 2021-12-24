Странную идею жениха для медового месяца раскритиковали в сети

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новоиспеченный жених недавно поделился на Reddit необычной задумкой и нарвался на шквал критики в свой адрес.

Мужчина рассказал в социальной сети, что придумал необычную идею для их с возлюбленной медового месяца. Парень предложил устроить отдых на море и позвать с собой друзей, которые всегда хотели побывать на этом курорте. Странная идея стала причиной конфликта между молодоженами. Кроме того, девушку еще больше расстроило то, что жених уже поговорил с друзьями и пригласил их на курорт.

Многие юзеры встали на сторону невесты и раскритиковали мужчину, отметив, что медовый месяц - это романтическое время для двоих и вряд ли супруге хочется соревноваться за внимание возлюбленного с его друзьями. Также пользователи отметили, что подобное решение парня - настоящий эгоистичный поступок.-0-