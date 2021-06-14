Странные дела: на пляж в США выбросило миллионы неизвестных насекомых

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местные жители в американском штате Мэн обнаружили на берегу необычное явление, которое привлекло внимание мирового научного сообщества. Об этом сообщает Daily Star.

Шестого июня на пляж Уэллс Бич вынесло странную темную субстанцию. Люди были удивлены такому явлению, однако позже вопросов возникло еще больше. Как оказалось, на берегу оказались миллионы микроскопических неизвестных насекомых.

Фото DailyStar

Морской биолог Стив Диксон проанализировал находку и подчеркнул, что за 35 лет своей рабочей практики он ничего подобного не видел. К определению вида насекомых подключились многие ученые, которым предстоит ответить сразу на несколько вопросов: к какому виду принадлежат насекомые, откуда они и как появились на берегу. -0-