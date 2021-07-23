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Калейдоскоп
23 июля 2021, 05:08

Странные кадры озадачили сеть: турист в США снял на видео йети с ребенком (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Facebook молодой турист разместил кадры, которые вмиг стали предметом обсуждения в сети.

Молодой человек одним днем отправился в сплав по реке на своей байдарке. Он наслаждался видами природы и шикарной погодой, пока не подплыл к речному броду. В этот момент с одного берега на другой переходило нечто, что до сих пор никто не может идентифицировать.

На странные кадры, которые озадачили сеть, попало волосатое существо коричневого цвета. Неповоротливая фигура целенаправленно идет к своей цели и не замечает вокруг ничего. Кроме этого, на руках у него ребенок. Конечно, мало кто поверил в то, что туристу удалось снять на видео йети. С другой стороны, видеоролик очень убедителен, что сбивает с толку.

Многие принялись бурно обсуждать пост в соцсети. Одни уверены, что на кадрах йети или как его еще называют - снежный человек. Другие посчитали, что парень просто запечатлел рыбака в камуфляже, который шел с вещами на новое место. Ответа так и нет, а вот все больше людей выдвигают новые теории. К слову, пост завирусился и уже собрал огромное число просмотров. -0-

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видео животные природа реки социальные сети США
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