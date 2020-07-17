Странные силуэты на трансляции из дома заставили поверить в призраков - видео

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно пользователь сети разместил в YouTube видео с камер безопасности, установленных дома.

В один из дней, когда мужчина уехал на несколько дней из города, ему на телефон пришло уведомление. Смартфон сообщал человеку, что у него дома зафиксировано движение. Молодой человек уже подумал, что в жилище залезли воры, однако кадры заставили его, как и множество других пользователей, поверить в существование призраков.

В кадре запечатлена гостиная дома, однако в этот момент прямо под потолком из ниоткуда появляются две прозрачные и летающие белые тени. Разумеется, это взывало массу споров. Многие считают, что на камеру попала паутина, однако не все поверили в эту теорию, отметив, что она не возникает из воздуха. Пользователи сети продолжили предлагать свои варианты в комментариях и развернули бурную дискуссию. -0-