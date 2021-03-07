Странные звуки пугали девушку, но видео с камеры довело всех до слез (Видео)

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok девушка опубликовала кадры, которые умилили юзеров сети. Девушка поделилась своей историей, а видео довело всех до слез.

Она пояснила, что каждый раз, выходя из квартиры, всегда слышала странные звуки, которые немного пугали ее. Долгое время женщина гадала, представляя разные источники странных звуков. Фантазия набирала обороты, поэтому блогерша решила посмотреть, что же это может быть.

Для этого она оставила в прихожей включенную камеру и вышла из дома. Звуки раздались вновь, но просмотр кадров расставил все на свои места. Как оказалось, ее кот каждый раз отказывается отпускать хозяйку и прыгает на ручку, чтобы открыть дверь и догнать девушку. Этот момент умилил и довел до слез многих юзеров сети, которые посмотрели видео сотни тысяч раз. -0-