Странный астероид пролетел на самом близком за 400 лет расстоянии от Земли

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астероид SD220 с нетипичным вращением вокруг собственной оси пролетел на расстоянии около 2,9 млн км, самом близком за последние 400 лет от Земли, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Благодаря этому получены детальные снимки небесного тела. Наблюдения за ним велись с комплекса космического ведомства США Goldstone в Калифорнии с помощью телескопа в штате Западная Вирджиния и из обсерватории Arecibo в Пуэрто-Рико. Полученные фотографии в 20 раз четче, чем снимки этого же объекта, сделанные во время его сближения с Землей три года назад.

Фото NASA

SD220 длиной 1,6 км своими очертаниями напоминает стоящего в воде бегемота. Его период вращения вокруг собственной оси составляет 12 дней, что очень медленно для астероида. Наиболее примечательной особенностью поверхности астероида является рубец, который наполовину пересекает одно из окончаний астероида. Как поясняют ученые, борозда тянется около 100 м. Многочисленные яркие светлые пятна видны на изображениях и могут быть отражением валунов или кратерами.

Небесное тело открыто 29 сентября 2003 года, его квалифицировали как потенциально опасный объект из-за размера и свойства сближаться с орбитой Земли. Но новые данные исключают возможность столкновения.-0-