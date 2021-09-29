Странный наряд Ирины Шейк вызвал неоднозначную реакцию юзеров Instagram

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая российская супермодель Ирина Шейк опубликовала в Instagram новый пост и привлекла внимание юзеров сети.

Звезда приняла участие в необычном показе, где примерила странный наряд, который и стал предметом обсуждения в сети. Модель Ирина Шейк прошлась по складу в черном образе с высокими сапогами и развевающимися отрезками одежды. Образ выдался необычным, хотя и вызвал неоднозначную реакцию юзеров Instagram.

Многие посчитали наряд Ирины Шейк несуразным и совершенно не привлекательным. "Просто тряпки", "Ничего особенного", "Странный вид и совершенно отталкивающий", - написали юзеры. Впрочем, большинство комментариев были позитивные, ведь в них пользователи оказались восхищены красотой модели, что и поспешили ей сказать. Пост привлек внимание и за непродолжительное время собрал сотни тысяч лайков. -0-