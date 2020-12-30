Странный силуэт в доме дедушки заставил волноваться всех членов семьи (Фото)

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина по имени Тайлер Торнтон поделился в Facebook историей, которая может пробрать до дрожи.

Житель Австралии пояснил, что несколько месяцев назад умер его дедушка. После похоронной церемонии семья решила продать дом, однако все оказалось не так просто. Они обратились к риелтору, который позже прислал фото жилища, заставившие волноваться всех членов семьи.

Агент по недвижимости сделал несколько кадров дома с улицы и отправил семье. Самым внимательным оказался внук, который и заметил странный силуэт в окне здания. Примечательно, что в момент съемки внутри никого не было.

Фото Facebook

Дом перестает быть обычным, если взглянуть на окна поближе. Внутри виден отчетливый силуэт, который и перепугал семью. Теперь не только родственники, но и пользователи сети гадают, что же это могло быть? -0-