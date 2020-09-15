Страшно, вырубай! Женщина отправилась в дом с привидениями и напугала сеть - видео

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина отправилась в путешествие и захотела испытать острые ощущения, поэтому решила наведаться в дом с привидениями, который находился рядом с туристическим маршрутом. Об этом пишет The Mirror.

Девушка прибыла на место и решила прогуляться, попутно записывая ролик. В нем она показывает заброшенное поместье. "Говорят, это дом с привидениями. Не думаю, что тут кто-то жил в последние годы - его забросили уже давно. Должно быть, в свое время здание было просто великолепным. Представляю, как я гуляю здесь в каком-нибудь шикарном платье. Очень красиво!", - рассказывает женщина на видео. После этого она отправила кадры дочери и та обнаружила на них деталь, от которой у нее пробежал холод по коже.

@rebabeba My mom sent me this video of a mansion she found on a hike and I just noticed a FACE in the window wtfff ##haunted ♬ original sound - rebabeba

Девушка отметила, что ее мама не заметила в окне жуткое лицо ребенка, который пристально наблюдает за незваной гостьей. Дочь поспешила поделиться кадрами в TikTok. После этого напуганы уже были миллионы людей.

Впрочем, позже выяснилось, что ничего "потустороннего" в ролике нет. Женщина выяснила, что ребенок - это манекен, который специально расположили в таком интересном месте. Он помогает поместью создавать определенную "репутацию", а также отпугивает нежелательных гостей и молодежь, желающих прогуляться по заброшенным комнатам дома. -0-