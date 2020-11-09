Стример заснул в прямом эфире, но зрители не растерялись - видео

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Нидерландов проводит для своих подписчиков стримы, в один из которых и произошел курьезный случай. Кадры были опубликованы на YouTube.

Мужчина как обычно проводил время за компьютером, однако через секунду начал засыпать, а после и вовсе положил голову на клавиатуру. Многие посчитали, что игра сбыла скучной, но самые преданные подписчики стали переживать.

Один из них смог узнать адрес стримера и вызвал скорую. Медики, по прибытию, несколько раз постучали в дверь, но ответа не получили. Тогда они решили проникнуть в жилище силой.

Стример сразу же проснулся, как только врач похлопал его по плечу. Как выяснилось, последние несколько дней автор ролика мало спал и его организм решил взять свое. Впрочем, забавная ситуация только прибавила популярности кадрам в сети, а сам мужчина поблагодарил подписчиков за бдительность. -0-