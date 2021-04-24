Стритарт - вандализм? Эти несколько фотографий доказывают обратное

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рисунки на стенах известны с глубокой древности и всегда были выражением эмоций человека.

В каждый период истории были свои мастера, как и сейчас, но в последнее время стритарт на улицах преобразился в настоящее искусство. Многие страны называют это вандализмом, однако разве можно считать работы, совмещающие в себе юмор и красоту, нечто подобным.

Взгляните на несколько фотографий, которые доказывают, что стритарт имеет право быть. Самые красочные работы публикует издание Bored Panda. -0-

Фото Bored Panda