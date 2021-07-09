Стрижка огонь! Людей в парикмахерской Турции начали стричь пламенем (Видео)

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTokпоявился любопытный ролик, который привлек внимание юзеров.

Один из клиентов парикмахерской в Турции запечатлел специальную процедуру, которая называется пирофорез – мастер стрижет клиента с помощью пламени. Сначала парикмахер промывает волосы клиента, затем наносит увлажняющую маску и делает массаж.

После этих процедур мастер переходит к самой стрижке. Для этого он берет специальную пудру и посыпает ею голову человека. Затем вещество поджигают, а парикмахер с помощью двух расчесок избавляется от ненужных прядей. По завершению эффект от процедуры закрепляют защитным средством.

Такая необычная процедура вызвала разные эмоции у юзеров, однако в салоне заявляют, что все это совершенно безопасно. Таким способом стимулируется рост волос, кончикам придается здоровый вид и, к тому же, выглядит это очень эффектно. Неудивительно, что самый популярный комментарий от юзеров – стрижка огонь! -0-