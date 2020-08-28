Строители снесли башню, но она решила забрать с собой еще и несколько автомобилей - видео

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впечатляющие кадры удалось запечатлеть местным жителям городка Диадема в Бразилии. Кадры они разместили на YouTube.

Строители заложили в основание постройки взрывчатку, однако многие люди предупредили их, что это не лучшая идея. Так и оказалось, ведь бетонную башню сделали на совесть.

Специалисты подорвали заряды, башня упала на землю, но не разрушилась. Вместо этого она покатилась со склона, уничтожая все на своем пути. К счастью, очевидцы смогли отбежать подальше, а вот автомобилям не повезло - они превратились в груду расплющенного металла.

Теперь подрядчику предстоит заплатить огромный штраф, а также возместить ущерб автовладельцам. Ролик, в свою очередь, восхитил и ошарашил пользователей сети, которые посмотрели кадры тысячи раз.-0-