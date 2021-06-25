Строители в Китае возвели 10-этажный жилой дом за 29 часов - впечатляющее видео!

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инженеры и строители одной из компаний в Китае решились на необычный эксперимент, который восхитил всех. Кадры разместили на YouTube.

Специалисты в городе Чанше, провинция Хунань, построили дом в десять этажей всего за 28 часов и 45 минут. В ролике можно увидеть процесс, который впечатлил многих. Словно конструктор они собрали жилой дом, а другие рабочие заканчивали внутреннюю отделку, пока дом рос этажом за этажом.

В итоге, строители в Китае возвели 10-этажный дом чуть более чем за сутки, в который можно сразу же заселяться. Пользователи впечатлились увиденным, а также отметили, что такое строительство может легко потянуть на рекорд. -0-