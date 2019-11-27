Стройная фигура Анны Семенович впечатлила пользователей сети

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица Анна Семенович опубликовала на своей странице в Instagram свежий снимок и впечатлила пользователей социальной сети.

Подписчики знаменитости оценили ее стройную и подтянутую фигуру и отметили, что артистка сбросила 10 килограмм минимум. Они поспешили поделиться своим мнением в комментариях.

"Какая стройная!" "Ножки - прелесть!" "Похудела и похорошела, молодец!" - написали фолловеры артистки в Instagram. К слову, осенью звезда призналась, что на две недели отказалась от сладкого, соли, мучного, риса, картофеля и жирной пищи. -0-