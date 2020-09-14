Стройные ноги Памелы Андерсон на новом снимке в Instagram восхитили сеть

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская модель Памела Андерсон поделилась в Instagram новым снимком, который поразил пользователей социальной сети.

В кадре звезда запечатлена на большой кровати в спальне и вязанном кардигане. Впрочем, не интерьер и не наряд Памелы Андерсон заставил дышать поклонников модели чаще. Юзеры оказались в восторге, увидев стройные ноги знаменитости и утонченные черты ее лица.

Разумеется, реакция людей на новый пост Памелы Андерсон не заставила себя ждать. Они в комментариях выразили свое восхищение красотой модели, а сам снимок за непродолжительное время собрал десятки тысяч лайков. -0-