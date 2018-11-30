30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сценарист "Звездных войн" и "Индианы Джонса" Глория Кац скончалась на 77-м году жизни в медицинском учреждении в Лос-Анджелесе, сообщает The Hollywood Reporter.

Глория Кац была известна во многом благодаря сотрудничеству с режиссером Джорджем Лукасом. Вместе с мужем Уиллардом Хайком она написала сценарии к фильмам "Звездные войны" и "Американские граффити", за что в свое время была награждена премией Национального общества кинокритиков США и номинирована на "Оскар".

Также Кац работала над кинолентами "Индиана Джонс и храм судьбы" и "Говард-утка".

Известно, что в последние годы женщина боролась с раком.-0-