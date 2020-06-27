Студент из Астрахани установил мировой рекорд

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студент Астраханского технического госуниверситета Алексей Коломин установил мировой рекорд по роуп-скиппингу, совершив 600 тройных прыжков через скакалку, сообщает ТАСС.

Его достижение зарегистрировано международным агентством регистрации рекордов. Сообщается, что 600 прыжков – это новый официально признанный рекорд, предыдущий мировой рекорд был 536 прыжков. Его установил житель Австралии. В роул-скиппинге тройные прыжки – официальная дисциплина, в которой нужно прыгать максимальное количество раз без учета времени. Ранее Коломин побил пять рекордов России и два мировых рекорда в прыжках на время и двойных прыжках.

Спортсмен намерен в составе сборной команды университета победить на чемпионате России по роуп-скиппингу в Москве.-0-