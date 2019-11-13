Студент из США получил ответ на послание в бутылке 9 лет спустя

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второкурсник Университета Саффолка из штата Массачусетс в США Макс Вреденбург получил ответ на письмо, которое бросил в океан, когда ему было 10 лет, сообщает Associated Press.

Макс положил письмо в бутылку из-под вина и выбросил ее в воду с пляжа Лонг-Бич в городе Рокпорте в августе 2010 года. В нем мальчик рассказал, что любит яблоки, пляж, животных, машины и космос. Также он попросил получателя послания написать ему в ответ.

На днях отец уже 19-летнего Вреденбурга прислал ему сообщение, в котором рассказал о странном письме от некоего Г. Дюбуа, которое пришло на домашний адрес семьи. Родители студента вскрыли конверт и выяснили, что 10 октября этот человек нашел бутылку на пляже на юге Франции. Кроме своего ответа Дюбуа вложил в конверт карту, где обозначил место обнаружения послания, и письмо 10-летнего Макса.-0-