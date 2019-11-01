Студентка попала в аварию и напугала врачей с полицейскими "окровавленным" платьем

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студентка одного из учебных заведений в Западной Вирджинии поделилась в Twitter своей забавной историей с Хэллоуина.

Синди Волд отлично провела праздник на студенческой вечеринке и решила отправиться домой. Времени на смену костюма у нее не было и она села за руль авто в образе Кэрри - главного героя одного из романов Стивена Кинга.

Студентка участвовала в мюзикле, поэтому к созданию костюма подошла со всей ответственностью. Она выбрала бальное платье, тиару и облила себя красной краской, чтобы изобразить кровь.

Самое интересное началось по пути домой. Синди вела свой автомобиль, когда на дороге оказался олень. Она испугалась и дернула руль, после чего врезалась в дерево и оказалась в кювете. Девушка отделалась парой царапин и испугом. Очевидцы случившегося вызвали медиков и полицию.

Когда врачи нашли Синди, то они посчитали ее мертвой: обилие крови, как они думали, указывало на то, что девушка умерла. Какого же было их удивление, когда она пришла в себя. Доктора не растерялись и обработали несколько настоящих ссадин Синди.

Фото Twitter

Если учесть, что все произошло в ночь на Хэллоуин, то полицейские перепугались не на шутку. Когда они приехали на место, то увидели картину: девушка в окровавленном платье стоит рядом с разбитой машиной и мило беседует с врачами. Праздник у них точно удался. -0-