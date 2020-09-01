Студентка удивила соцсети своей необычной аллергией - фото

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Норвегии представила пользователям сети несколько фотографий, которые показывают в действии ее очень необычную и редкую аллергию. Кадрами она поделилась на Reddit.

Пользовательница сети рассказала, что у нее аллергия на холод. Из-за этого девушка за несколько минут может "постареть" на десятки лет, а после того, как зайдет в тепло, вновь вернуться к своему "возрасту".

Из-за чрезвычайно редкой аллергии, девушка стареет на глазах и, по словам жительницы Норвегии, неподготовленный человек может быть шокирован таким проявлением организма.

Фото Reddit

Впрочем, даже в таком необычном недостатке пользователи Reddit нашли положительные моменты. Они отметили, что у девушки есть своеобразная суперсила. Так юзеры посчитали, что аллергия девушки идеально подойдет, чтобы обманывать системы распознавания лиц.

Кроме этого, люди посчитали, что "мгновенное старение" подойдет, чтобы покупать алкоголь до несовершеннолетия или замаскироваться в разных случаях. Помимо всего прочего, пользователи нашли еще один плюс - "Зато ты знаешь, как примерно будешь выглядеть в старости". Фотографии в посте быстро привлекли множество любопытных глаз, а также тысячи лайков. -0-