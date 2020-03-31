Студенты предложили Netflix бороться с нарушителями карантина спойлерами

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два студента из Германии придумали оригинальную идею, как заставить людей сидеть дома во время карантина. Об этом пишет издание BoredPanda.

Молодые люди предложили стриминговому сервису Netflix в городах установить билборды, на которых были бы размещены спойлеры к самым популярным шоу. По мнению авторов, такой способ послужит для людей дополнительной мотивацией, чтобы выполнять рекомендации медиков и оставаться дома.

Люди в интернете бурно отреагировали на идею и отметили, что это блестящая идея. Одни посчитали, что это гениальный план, а другие, напротив, посчитали, что креативная идея студентов - "настоящее зло". На предложение учащихся отреагировал Netflix. В своем Twitter они восхитились креативом студентов, но посчитали, что выполнить это будет сложно.-0-