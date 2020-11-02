Суд отклонил иск Джонни Деппа о клевете против британского таблоида

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голливудский актер Джонни Депп проиграл дело о клевете против газеты The Sun. Об этом сообщает ТАСС.

Актер подал в суд на таблоид после публикации статьи о том, что артист избивал свою бывшую супругу Эмбер Херд. Суд две недели рассматривал дело, где актриса была свидетельницей. В конечном итоге судья посчитал, что все сведения, предоставленные во время слушаний ответчиками были в "общем-то правдивы" и отклонил иск.

Причиной для иска со стороны Джонни Деппа к издательскому дому News Group Publishers, который выпускает таблоид, и журналисту Дэну Вутону стала статья, вышедшая в 2018 году. В ней автор утверждал, что актер множество раз избивал свою супругу Эмбер Херд. В свою очередь, Джонни Депп предоставил несколько фактов насилия со стороны экс-жены.

В ходе суда каждый раз возникали взаимные обвинения актеров в адрес друг друга и возникали обсуждения скандальных подробностей жизни звезд. Напомним, Джонни Депп и Элизабет Херд поженились в феврале 2015 года, однако спустя 15 месяцев пара развелась. Бывшая супруга обвинила звезду "Пиратов Карибского моря" в насилии, что, в свою очередь, актер всячески отрицал. -0-