Суд Цюриха наказал петуха за крики по ночам

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судья в Цюрихе вынес приговор птице, которая слишком громко кукарекает по ночам, об этом сообщает издание Neue Zurcher Zeitung .

Жители города подали иск на мужчину, который обустроил в своем гараже курятник. Соседи жаловались на то, что петух по ночам часто и громко кричит, мешая спать.

Чтобы доказать судье свою правоту, они предоставили данные по количеству "кукареку" за ночь. Выяснилось, что за час петух кричит от 14 до 44 раз с громкостью 85 дБ. Помимо всего прочего, соседей раздражал неприятный запах из гаража и они настаивали, чтобы суд постановил снести курятник.

Судья принял решение: хозяин петуха обязан с 10 вечера до восьми утра обеспечить тишину. Для этого он должен оставлять своих птиц без освещения. В свою очередь, место жительства питомцев сносить не нужно. Постановление суда будет распространяться только на петуха. -0-