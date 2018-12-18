Суд в США обязал браконьера ежемесячно пересматривать мультфильм про Бэмби

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Браконьер из американского штата Миссури, участвовавший в незаконном убийстве оленей, по решению суда будет обязан каждый месяц смотреть диснеевский мультфильм "Бэмби". Об этом сообщает американский телеканал Fox News.
После признания вины Дэвид Берри-младший был приговорен к одному году лишения свободы в округе Лоуренс штата Миссури. Обязательный ежемесячный просмотр мультфильма "Бэмби" в течение всего срока заключения - часть приговора, оглашенного судьей. Также 29-летнего браконьера приговорили к 120 дням тюремного заключения в соседнем округе - за нарушение условного наказания за совершение тяжкого преступления с применением огнестрельного оружия.
Сообщается, что группа браконьеров, состоящая из трех родственников, за три года убила несколько сотен оленей. Участники группировки ранее уже были осуждены за незаконную ловлю рыбы.
"Бэмби" - пятый по счету классический полнометражный анимационный фильм, снятый студией Walt Disney Productions по мотивам одноименной книги австрийского писателя и журналиста Феликса Зальтена. Согласно сюжету, мать олененка Бэмби погибает от рук охотника. Сегодня Бэмби - это один из самых известных, популярных и давно устоявшихся символов борьбы за права животных.-0-
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