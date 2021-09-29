Супермен выходит на тропу войны в новом трейлере мультфильма "Несправедливость"

Скриншот из видео
29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На YouTube представили новый трейлер грядущей премьеры комикса от DC, основанного на сюжете популярной компьютерной игры.
Проект получил название "Несправедливость" и расскажет историю Супермена, который берет власть на Земле в свои руки. Произошло это по вине Джокера, который обманом заставил Человека из стали убить Лойс Лейн и их нерожденного ребенка.
Супермен выходит на тропу войны, ведь его пытаются остановить другие супергерои во главе с Бэтменом. Чем закончится это противостояние - пока неизвестно, ведь премьера мультфильма "Несправедливость" состоится 19 октября. -0-