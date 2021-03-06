Супермилая реакция собаки на новую соседку растрогала сеть (Видео)

Скриншот из видео
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад на Reddit завирусился ролик с участием ретривера, который не оставил шанса юзерам.
Хозяева песика принесли в дом странный пакет, который сразу заинтересовал питомца. Сначала он бегал вокруг, а после понял, что у него в доме пришло пополнение. Люди взяли собачке маленькую "сестренку". Пушистик по кличке Сид сначала не проявлял эмоций, однако, судя по его хвосту, всеми силами сдерживал себя.
Sid meeting his sister for the first time from r/aww
К конечном итоге, собака увидела новую соседку и тут началась супермилая реакция, которая растрогала сотни тысяч людей. -0-