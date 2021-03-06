Супермилая реакция собаки на новую соседку растрогала сеть (Видео)

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад на Reddit завирусился ролик с участием ретривера, который не оставил шанса юзерам.

Хозяева песика принесли в дом странный пакет, который сразу заинтересовал питомца. Сначала он бегал вокруг, а после понял, что у него в доме пришло пополнение. Люди взяли собачке маленькую "сестренку". Пушистик по кличке Сид сначала не проявлял эмоций, однако, судя по его хвосту, всеми силами сдерживал себя.

К конечном итоге, собака увидела новую соседку и тут началась супермилая реакция, которая растрогала сотни тысяч людей. -0-