Супермодель Алеся Кафельникова лишила поклонников дара речи своей новой фотосессией

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супермодель из России Алеся Кафельникова опубликовала в Instagram новый пост и впечатлила многих юзеров сети.

Звезда модных подиумов решила поделиться с поклонниками кадрами из недавней фотосессии. Алеся Кафельникова примерила сразу несколько образов, а один из них оказался очень пикантным. Модель предстала перед камерой в черном топе из страусиных перьев, юбке по стройной фигуре и с красным поясом. Также девушка предпочла сняться в золотистых брюках и кроп-топе с необычным и впечатляющим декольте.

Разумеется, фанаты не прошли мимо новых снимков Алеси Кафельниковой. За непродолжительное время они оставили десятки тысяч лайков, а в комментариях смайлов больше, чем слов, ведь супермодель лишила поклонников дара речи. -0-