Супермодель Эмили Ратаковски кардинально сменила имидж – юзеры в восторге

Эмили Ратаковски. Фото из Instagram
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская супермодель и бизнес-леди Эмили Ратаковски решилась на кардинальные перемены во внешности и опубликовала пост в Instagram.
Девушка всегда была темненькой, однако решила пойти на крайние меры и сменила цвет волос. Теперь супермодель стала блондинкой, показав обновленный стиль в социальной сети.
Юзеры оказались в восторге от внешности Эмили, что поспешили выразить в комментариях. Они отметили, что новая прическа и цвет волос очень идут Ратаковски. Небольшой ролик на странице в Instagram посмотрели более 3,7 миллиона раз. -0-