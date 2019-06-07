Супруга Бари Алибасова подаст в суд на производителя чистящего средства

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруга Бари Алибасова российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина подаст в суд на производителя средства для очистки труб "Крот", которым отравился продюсер, сообщает ТАСС со ссылкой на PR-директора Бари Алибасова и группы "На-На" Вадима Горжанкина.

"Цель - заставить производителя изменить упаковку и, таким образом, спасти жизни людей, особенно детей и граждан, страдающих проблемами со зрением", - сообщил Вадим Горжанкин.

По его словам, основной версией отравления Алибасова является то, что продюсер из-за проблем со зрением перепутал бутылку с чистящим средством и питьевой йогурт. "Упаковка должна быть такой, чтобы ее нельзя было перепутать, например, с питьевым йогуртом. К тому же, "Крот" не обладает резким запахом, который мог бы обратить на себя внимание, что это химическое средство. Производителю следует исправить это", - подчеркнул представитель Алибасова.

Он уточнил, что семья Алибасова намерена провести консультации с юристами для определения суммы иска.

PR-директор также опроверг информацию о подключении продюсера к аппарату искусственной вентиляции легких. "Сегодня прошла информация в Telegram-каналах, что он подключен к аппарату искусственной вентиляции. Это все ложь. Никаких операций также делать не планируется, он по-прежнему находится в медикаментозном сне", - сказал Вадим Горжанкин.

4 июня стало известно, что Бари Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду, из-за чего ему понадобилась помощь врачей. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, он находится в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, заслуженный артист России. Он создал группы "Интеграл" и "На-На". 6 июня музыканту исполнилось 72 года.-0-