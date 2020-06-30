Супруга музыканта Dr. Dre подала на развод после 24 лет брака

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жена всемирно известного рэпера Dr.Dre Николь Янг решила разорвать отношения после почти четверти века в браке. Об этом сообщает портал TMZ.

Согласно информации издания, причиной разрыва звездной пары стали "несовместимые различия". Женщина также настаивает на том, чтобы бывший муж выплатил ей алименты.

К слову, у пары есть двое совершеннолетних детей. Кроме этого, состояние Dr.Dre оценивается в $800 миллионов. Пара пробыла в браке 24 года. Всемирная слава к музыканту пришла в 1990-х годах, когда он начал сольную карьеру, а также основал свой лейбл Aftermath Entertainment.-0-