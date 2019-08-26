Супруги из Британии нашли тысячелетний клад в чистом поле

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адам Стейплс и Лиза Грейс нашли, по всей видимости, самый большой клад в истории Великобритании, сообщает Daily Mail.

Счастливчики прочесывали поля Соединенного Королевства с металлоискателем. На одной из местных ферм в графстве Сомерсет им улыбнулась удача и они обнаружили 2571 серебряную монету.

Открытие удалось совершить еще семь месяцев назад, однако известно о находке стало только сейчас. Все это время клад находился на экспертизе в одном из музеев Лондона. Специалисты выяснили, что монеты относятся к периоду правления Гарольда II Годвинсона, который занимал трон Великобритании всего девять месяцев в 1066 году.

По словам историков, монеты из этого периода имеют еще большую историческую ценность и что, соответственно, увеличивает их стоимость. Эксперты определили, что каждая из них стоит от одной до пяти тысяч фунтов.

Осталось выяснить, имеет ли клад важное для музея значение. Если да, то он выплатит паре и хозяину участка сумму находки. В ином случае, супруги из Британии смогут сами продать монеты на аукционе. -0-