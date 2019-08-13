Супруги из Британии отравились смертоносным ядом, когда чистили аквариум

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужа и жену из города Тэлфорд срочно госпитализировали в местную больницу после того, как они почистили аквариум, сообщает The Independent .

Кэти и Марк Стивенсон решили поменять воду своим рыбкам и заодно почистить кораллы. Они не подозревали, что это может закончиться трагедией. Дело в том, что во время "уборки" супруги повредили кораллы, которые выпускают палитоксин в ходе защитной реакции.

Сначала муж и жена почувствовали озноб, после у них заболело горло и поднялась температура до 42 градусов. Они вызвали скорую. Врачи госпитализировали жителей Тэлфорда, а также забрали в больницу их детей, которых поместили в карантин.

Врачи провели обследование и назначили лечение. По словам медиков, если бы супруги не позвонили в скорую, то утром все могло закончиться летальным исходом. Теперь Кэти и Марку предстоит неделю провести на больничной койке, а детей выписали на следующий день. Они не успели заразиться. -0-