Супруги из Британии стали миллионерами благодаря коту

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голодный кот принес своим хозяевам из города Мэнфис в Великобритании целое состояние, сообщает издание
Местный житель Эндрю Хэнкок однажды вернулся домой после работы, забыв купить корм для кота по кличке Пироженка. Он отправился на заправку неподалеку. Мужчина заправил свой автомобиль и решил купить на сдачу билет мгновенной лотереи, снова запамятовав про еду для питомца.
В машине он проверил билет и узнал, что стал обладателем £1 миллиона. Эндрю поспешил домой, чтобы быстрее обрадовать жену, забыв про корм для кота.
Ранее супруги выигрывали не более £100, однако этот выигрыш намерены потратить на путешествия, но пока успели только купить мобильный телефон для своего сына и корм для Пироженки, которая принесла такой подарок. -0-
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