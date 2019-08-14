Супруги из Британии стали миллионерами благодаря коту

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голодный кот принес своим хозяевам из города Мэнфис в Великобритании целое состояние, сообщает издание Daily Star .

Местный житель Эндрю Хэнкок однажды вернулся домой после работы, забыв купить корм для кота по кличке Пироженка. Он отправился на заправку неподалеку. Мужчина заправил свой автомобиль и решил купить на сдачу билет мгновенной лотереи, снова запамятовав про еду для питомца.

В машине он проверил билет и узнал, что стал обладателем £1 миллиона. Эндрю поспешил домой, чтобы быстрее обрадовать жену, забыв про корм для кота.

Ранее супруги выигрывали не более £100, однако этот выигрыш намерены потратить на путешествия, но пока успели только купить мобильный телефон для своего сына и корм для Пироженки, которая принесла такой подарок. -0-