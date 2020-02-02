Сурок Фил в США предсказал раннюю весну

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый известный сурок США Фил из города Панксатони сегодня не увидел свою тень и предсказал раннюю весну, сообщает телеканал Fox News.

Согласно легенде, если грызун увидит свою тень, он отступит обратно в свою нору, и зима продолжится. Но если он не видит тени из-за облачного неба, тогда весна наступит рано. В прошлом году Фил свою тень видел.

Предсказание Фила - хорошая новость для Среднего Запада и Восточного побережья США. На этой неделе интенсивный вихрь охватил большую часть Среднего Запада, прежде чем он добрался до Восточного побережья, принеся снег.

Впервые День сурка в Панксатони официально отметили 2 февраля 1887 года.-0-