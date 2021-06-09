Существо, больше похожее на инопланетянина, запрыгнуло в лодку рыбака и напугало его (Видео)

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Канады отправился порыбачить на местное озеро и даже не подозревал, какая странная встреча ему предстоит. Об этом пишет Daily Star.

Канадец по имени Бобби Спровьери выбрался на водоем неподалеку от города Эндерби. Он занимался ловлей, когда к нему наведался незваный гость. Странное существо, которое больше похоже на инопланетянина, запрыгнуло в лодку мужчины и напугало рыбака. Бобби не растерялся и стал снимать местного обитателя на камеру.

Позже он поделился кадрами в сети, чтобы юзеры помогли опознать загадочное существо. Выяснилось, что "инопланетянином", который похож на смесь краба, черепахи и жука, оказался гигантский водяной клоп из семейства Belostomatidae. Этот вид встречается практически во всех водоемах мира, а его укус считается самым болезненным из насекомых. -0-