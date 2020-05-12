Существо с зубастым хвостом вынесло на пляж в Нью-Йорке, но никто не может его опознать – видео

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Нью-Йорка запечатлела на видео загадочное существо с зубами на хвосте, которое вынесло на пляж. Внимание на видео обратило издание Daily Star.

Девушка прогуливалась с парнем по пляжу Брайтон-Бич, когда они заметили необычное существо странного вида.

На длинном хвосте у существа можно заметить шипы, напоминающие зубы, а также по всему телу распложены круглые наросты. Американка записала находку на видео и выложила в сеть, чтобы узнать, что это.

Пользователи не смогли дать точного ответа, но некоторые предположили, что это морская лисица, которую еще называют колючим скатом. Смущает другой факт – эти существа обитают у восточного побережья Атлантического океана, а не у западного. Впрочем, споры продолжаются. -0-