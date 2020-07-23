Свадьбе быть! Анна Седокова поделилась радостной новостью в Instagram

Анна Седокова. Фото из Instagram
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Долгое время поклонники Анны Седоковой пристально следили за Instagram певицы и наконец-то дождались.
Недавно звезда поделилась новым постом, в котором рассказала своим фолловерам радостную новость. Как оказалось, бойфренд Анны Седоковой сделал ей предложение.
В подписи к посту артистка рассказал о своей большой любви к избраннику, а также пообещала стать самой лучшей женой. Латвийский баскетболист Янис Тимм задал заветный вопрос Седоковой в штате Флорида, куда пара прилетела проведать дочку знаменитости и провести отпуск.
Поклонники Анны Седоковой поддержали певицу и написали в комментариях множество трогательных поздравлений. За несколько часов пост собрал более 166 тысяч лайков. -0-