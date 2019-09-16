Свекровь отправила гостям свадебные приглашения с оскорблением невесты

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мать жениха с первой встречи невзлюбила невестку и решила всеми силами расстроить свадьбу, пишет издание Mirror .

Для этого жительница Великобритании составила свадебные приглашения, в которых зовет гостей на мероприятие "с сожалением". Кроме этого, в письмах невеста стала "бродягой" и вообще, по словам мамы жениха, предстоящая свадьба - самая огромная катастрофа в ее жизни.

Многие посчитали, что это шутка, однако нашлись и те, кто считает, что за таким поступком кроется скрытое негодование. В приглашении сказано: "С сожалением приглашаю вас на свадьбу между моим прекрасным сыном, Доктором, и какой-то Дешевой Бродягой, чье имя не вспоминается мне прямо сейчас. Для меня этот день станет самой большой катастрофой в жизни".