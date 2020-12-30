Сверкает получше елки: мужчина невероятно украсил свой дом к Новому году (Видео)

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель города Лабинска в России уже который год украшает свой дом к празднику, радуя всех вокруг великолепной красотой. Кадрами поделились в Instagram.
Мужчина из Краснодарского края уже несколько лет подряд украшает свой частный дом гирляндами и другими различными атрибутами. Финальный вариант жилища создаст у любого человека новогоднее настроение.
Мужчина занимается подобными украшениями уже около пяти лет, а последние три года участвует в местном конкурсе декора. Разумеется, ему нет равных, ведь местный житель оставляет далеко позади других конкурсантов. В нынешнем году видео украшенного дома впечатлило сотни тысяч людей, а также жилище стало предметом обсуждения в сети. Многие юзеры восхитились невероятными украшениями, а другие отметили, что дом сверкает получше елки. -0-