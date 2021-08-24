Свершилось: вышел долгожданный трейлер третьего Человека-паука (Видео)

В этот раз весь мир знает секрет Питера Паркера, отчего у него возникают проблемы в жизни. За помощью он обращается к чародею Доктору Стренджу, однако все идет не по плану. Теперь Человек-паук вместе с магом отправляется изучать мультивселенную, где встречает других паучков и, соответственно, их злодеев.











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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Sony официально представила первый тизер-трейлер продолжения истории про Человека-Паука. Ролик разместили на YouTube.Режиссером картины, как и в предыдущих двух частях, выступил Джон Уоттс, а вот в актерском составе изрядное пополнение. Свои роли на экране исполнят несколько культовых звезд. Премьера картины намечена на 16 декабря нынешнего года. -0-