Светящуюся акулу заметили у берегов Новой Зеландии

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи из Бельгии и Новой Зеландии, изучая глубоководные зоны, обнаружили светящуюся акулу. Эта рыба обладала биолюминесцентными участками вдоль брюха, боков, спины и спинного плавника, сообщает "МИР24".

Особь идентифицировали как черную акулу, или далатию (Dalatias licha). Это самое крупное из известных биолюминесцентных позвоночных: ее длина достигает 180 см. Ученые не смогли сказать, какую функцию выполняет свечение. Чаще всего биолюминесценция нужна для отпугивания хищников, но у Dalatias licha нет естественных врагов.

Этот вид акул считается одним из самых медленных. Но, как показали наблюдения, его представители способны совершать быстрые рывки и хватать проплывающих рыб. Возможно, свечение помогает морскому хищнику искать добычу или маскирует его в освещенной солнцем воде. Чтобы найти ответ на этот вопрос, ученые намерены продолжить наблюдения за далатией.-0-