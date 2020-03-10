Светлана Ходченкова показала модный купальник оригинальным способом

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Светлана Ходченкова похвасталась великолепной фигурой в личном Instagram-аккаунте. Светлана опубликовала фото в купальнике, которое она сделала на отдыхе в ОАЭ.

Горизонтальное фото возле бассейна она сделала вертикальным. Фанаты признали, что выглядит этот снимок необычно. Но, конечно, также их внимание привлекла роскошная фигура 37-летней актрисы и ее стильный купальник цвета фуксии. Ей оставили множество лестных комментариев и пожелали всегда оставаться такой же стройной и подтянутой.-0-